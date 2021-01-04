الفريق أسامة ربيع يفجر مفاجأة حول إيرادات قناة السويس (فيديو)

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر قناة السويس بأزمة كورونا، قائلًا: "القناة لم تتأثر بأزمة كورونا مثلما أثير من الشائعات من قبل أعداء الدولة"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 18 ألف سفينة مرت من القناة هذا العام، وهذا الأمر لم يكن ليحدث دون حفر القناة الجديدة.



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عائد القناة هذا العام وصل لـ5.6ملياردولار، وهذا اعلى ثالث عائد في تاريخ قناة السويس ككل، رغم أزمة كورونا.



وأشار إلى أن القناة وضعت خطة منذ ديسمبر 2019 للتجاوز أزمة كورونا وأي ركود عالي قد يحدث، وهذا الأمر كان من خلال تخفيض رسوم مرور السفن، لجذب السفن الجديدة التي لم تمر من القناة، وهذا الامر عوض السفن التي لم تمر من القناة بسبب أزمة كورونا.



