هاني الناظر يزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

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زف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، خبرًا سارًا حول انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



وتابع "الناظر"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، إن درجة الحرارة في مصر حتى منتصف شهر يناير تدور حول 22 و23 درجة مأوية وفقًا للتوقعات.



ولفت إلى أن الشتاء هذا العام سيكون دافئ إلى حدا ما، وهذا من شأنه ان يقلل معدل الإصابة بفيروس كورونا، وهذا الأمر ثبت في الصيف الماضي من خلال قلة الإصابات.



