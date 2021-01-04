عمرو أديب يعرض مشاهد لزحام الطلاب في أحد "السناتر" (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة كورونا ستمر، مضيفا: "دورنا كمواطنين نقف جمب بعض، مش فوق بعض".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، صورا لزحام الطلاب في أحد مراكز الدروس الخصوصية في سمنود، معقبا: "ده كلام.. وبعدين تقولوا فين الأكسجين"، لافتا إلى ان اليابان أصدرت تقرير يفيد أنه لو موجود في غرفة مغلقة 10 أشخاص فمن الوارد أن يكون هناك شخصين مصابين.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الناس بتقول ولادنا متروحش المدارس.. بس يروحوا السناتر.. طب بنقفل المدارس ليه، هى البلد هتلاحق على إيه ولا على إيه".

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