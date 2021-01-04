"الصحة": الأكسجين بريء من وفاة حالات مستشفى الحسينية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة لديها منظومة مميكنة لإدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك زيادة على طلب الأكسجين خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأكسجين لأي مستشفى لا يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.





وأوضح أن وزيرة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في واقعة الحسينية، وجاء التقرير واضحا، حيث أكد أن كل الأسرة في المستشفى مرتبطة بشبكة الغازات، وكان يوجد حالات في أقسام أخرى يحصلون على الأكسجين من نفس الشبكة ولم يتأثر فيهم أحد، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين نقص الأكسجين ووفاة 4 حالات.





وأضاف أن الحالات التي توفت كانت تعاني من مضاعفات الإصابة بالفيروس، وتعاني من أمراض مزمنة، منوها بأن التقرير أكد أن الخزان كان به 500 لتر من الأكسجين، وكان يوجد مخزون استراتيجي عبارة عن 45 أسطوانة.



