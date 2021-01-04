تقارير.. تشيلسي يستقر على بدلاء مدربه

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن أقتراب رحيل فرانك لامبارد من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب سوء النتائج.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فرانك لامبارد اصبح تحت خطر الاقالة في اي لحظة بعد السقوط أمام مانشستر سيتي بالجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن إدارة نادي تشيلسي يناقشون حاليا فكرة البديل، حيث تم الاستقرار على المدرب الإيطالي أليجري والمدرب الألماني توماس توخيل.

يذكر أن نادي تشيلسي تعرض لهزيمة على أرضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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