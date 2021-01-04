رسالة من الشاب خالد لجمهوره المصري بعد شائعة وفاته

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
وكالات

صرح نجم الراي الجزائري الشاب خالد أنه "بخير" ويعمل على إنهاء ألبومه الجديد.

وقال في تصريحات صحفية إنه "بخير ويقضي إجازة رأس السنة مع أسرته في دبي".

وتابع الشاب خالد أنه يعمل على إنهاء التحضيرات لألبومه الجديد.

ووجه الفنان الجزائري، حديثه إلى الشعب المصري قائلا "عرفت الخبر، ويدهشني تداول مثل هذه الشائعات، أنا بخير وأعلم أن الشعب المصري يحبني وجمهوري العريض في مصر يريد الإطمئنان على صحتي، أنا بخير وقولوا للمصريين أنني بخير وأتمنى زيارة أم الدنيا قريبا".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت خبر وقاة الشاب خالد في حادث مروري بدبي خلال اليوم الأحد، لينفي الفنان الجزائري بنفسه هذه الشائعة، وذلك بعد أن كشف مدير أعماله يعقوب المهنا، أن "ما تم تداوله شائعة سخيفة، الشاب خالد بخير ولم يتعرض لأي حادث مروري".

وأوضح "الشاب خالد يقضي إجازته في دبي وهو بأفضل صحة وحال وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعة سخيفة".

يشار إلى أن الشاب خالد، كان قد شارك أمس عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، متابعيه بصور وهو يستمتع بوقته فى مدينة دبى الإماراتية.

ويبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاما، فهو من مواليد 19 فبراير/شباط 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر، وطرح مؤخرا أغنية "جميلتي بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

 

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