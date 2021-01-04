خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن راتب والتر بواليا مع القلعة الحمراء بعد توقيعه رسميا 4 مواسم.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الكونغولي والتر بواليا سيحصل على 500 ألف دولار في الموسم الأول له مع الأهلي، وفي الموسم الثاني 550 الف دولار، على أن يحصل في الموسم الثالث على 650 الف دولار، و 750 الف دولار يحصل عليهم في الموسم الرابع.









وأضاف، أن الجونة حصل ظهر اليوم على مقدم الصفقة والمقدر بمليون دولار، وسيتم تقسيط باقي المبلغ على 4 دفعات تدفع على مدار عام كامل.







