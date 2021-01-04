خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن راتب والتر بواليا مع القلعة الحمراء بعد توقيعه رسميا 4 مواسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الكونغولي والتر بواليا سيحصل على 500 ألف دولار في الموسم الأول له مع الأهلي، وفي الموسم الثاني 550 الف دولار، على أن يحصل في الموسم الثالث على 650 الف دولار، و 750 الف دولار يحصل عليهم في الموسم الرابع.


وأضاف، أن الجونة حصل ظهر اليوم على مقدم الصفقة والمقدر بمليون دولار، وسيتم تقسيط باقي المبلغ على 4 دفعات تدفع على مدار عام كامل.


ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في إياب الدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام.

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

تراجع كبير في إصابات كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي

منذ أقل من ساعة

تقارير.. تشيلسي يستقر على بدلاء مدربه

منذ 42 دقيقة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى الصيف

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

11:59 م

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

تقارير.. تشيلسي يستقر على بدلاء مدربه

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى