"التنمية المحلية": منح رؤساء المدن الضبطية القضائية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير العدل منح الضبطية القضائية في تنفيذ غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.





وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاحد، أن وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في كافة الأماكن المغلقة مثل المنشئات الحكومية ودور العبادة والمراكز التجاري والمسارح والسينما، والأندية الرياضية والأسواق والجامعات.





ولفت إلى أن الهدف من الغرامة ليس تحصيل قيمة الغرامة النقدية، ولكن هو الحفاظ على سلامة وامن المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة العلا لأزمة كورونا قامت بفرض الغرامة لفرض الالتزام على المواطنين.