تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن قيمة صفقة الكونغولي والتر بواليا المنضم حديثا للمارد الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن قيمة صفقة الكونغولي والتر بواليا من فريق الجونة كلفت الأهلي 2 مليون دولار.

وأضاف، أن الاتفاق انتهى بين الناديين على أن قيمة الصفقة سيتم دفعها بنظام التقسيط على أن يدفع الماود الأحمر مليون دولار مقدما، والباقي على 4 دفعات على مدار عام كامل.


ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في إياب الدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء القادم.

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