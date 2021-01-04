محمد كشك يقترح إصدار مجلة عروض السلع الغذائية بطريقة "برايل" (فيديو)
الإثنين 04/يناير/2021 - 06:49 ص
داليا الحسين
اقترح الإعلامي محمد كشك، إصدار مجلة عروض السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بطريقة "برايل"، للتسهيل على المكفوفين شراء احتياجاتهم دون حدوث مشاكل بمناسبة اليوم العالمي لـ"برايل".
وقال "كشك"، خلال تقديمه برنامج " خبلانا"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الأحد إن المكفوف يتعرض لمضايقات أثناء شراء احتياجاته من "السوبر ماركت" نتيجة ملامسته للأشياء أو بدون قصد ملامسته أشخاص أخرين.
وأشار إلى أن الصم وضعاف السمع يحتاجون إيضا إلى لوائح استرشاديه بلغة الإشارة، مشددا على ضرورة أن يوفر صاحب أى منشأة سواء مستشفى خاصة أو عمارة أو هيئات أو جهات استهلاكية أو سلاسل تجارية احتياجات المعاقين.
وناشد رئيس الجمهورية، تطبيق مبدأ الإتاحة وتسهيل حركة المعاقين في مصر بجميع الهيئات والمؤسسات والمباني الخاصة قائلا: "ننادي ونأمل بصرخة آلم وقلوب الأمل لرئيس الجمهورية الرجل البار.. ابن مصر ، وأول رئيس في العالم يعمل عام للإعاقة .. أرجوك القانون والدستور كفل لينا الإتاحة.. أرجو من صغار الموظفين تطبيق كود الإتاحة في جميع الهيئات والمؤسسات والمباني الخاصة".