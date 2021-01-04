محمد كشك يقترح إصدار مجلة عروض السلع الغذائية بطريقة "برايل" (فيديو)

اقترح الإعلامي محمد كشك، إصدار مجلة عروض السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بطريقة "برايل"، للتسهيل على المكفوفين شراء احتياجاتهم دون حدوث مشاكل بمناسبة اليوم العالمي لـ"برايل".





وقال "كشك"، خلال تقديمه برنامج " خبلانا"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الأحد إن المكفوف يتعرض لمضايقات أثناء شراء احتياجاته من "السوبر ماركت" نتيجة ملامسته للأشياء أو بدون قصد ملامسته أشخاص أخرين.





وأشار إلى أن الصم وضعاف السمع يحتاجون إيضا إلى لوائح استرشاديه بلغة الإشارة، مشددا على ضرورة أن يوفر صاحب أى منشأة سواء مستشفى خاصة أو عمارة أو هيئات أو جهات استهلاكية أو سلاسل تجارية احتياجات المعاقين.



