رسالة من عمرو أديب لممرضى مستشفى الحسينية
الإثنين 04/يناير/2021 - 02:36 ص
هدى عبدالرازق
وصف الإعلامي عمرو أديب، الممرضة "آية" التي ظهرت في مقطع فيديو مستشفى الحسينية بـ "الأيقونة"، مضيفا: "قلبي عندها، وفاهم موقفها"، مشيرا إلى أنها لأول مرة ترى أشخاص يفقدون حياتهم أمامها.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "على راسي يا آية من فوق.. وأنتي رمز للأطقم الطبية اللي موجودة في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا"، لافتا إلى أن فيديو الواقعة أظهر مدى التزام الأطقم الطبية بكافة الإجراءات الاحترازية، والزي الواقي كاملا.
وتابع، "كنتم فين لما الأطقم الطبية في إنجلترا كانت بتلبس أكياس الزبالة"، منوها بأن فيديو مستشفى الحسينية تم تصويره دون تحضير مسبق وأظهر توفر المستلزمات الوقائية.
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