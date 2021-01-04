نجاة الصغيرة: أنا بخير.. وممكن أقدم حاجة قريب

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعربت المطربة نجاة الصغيرة، عن سعادتها لظهورها على جمهورها بعد فترة من الغياب، قائلة: "أنا سعيدة.. وبطمن جمهوري أنا بخير، وبصحة جيدة"، مشيرة إلى أن جمهورها عزيز وغال عليها.

وأشارت "الصغيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنها تقضي يومها في سماع الموسيقى وخاصة أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، معقبة: "أنا محظوظة أني تخرجت من جامعتي أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب".

وأضافت أن الموسيقى هي الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن المجموعة التي تعمل معها ليس موجودة حاليا، فضلا عن أن الأغاني التي تقدمها ليست سهلة، متابعة: "إذا ربنا قدرني هقدم حاجة قريب".

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 15 ساعة

تراجع كبير في إصابات كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

03:19 ص

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى