نجاة الصغيرة: أنا بخير.. وممكن أقدم حاجة قريب

أعربت المطربة نجاة الصغيرة، عن سعادتها لظهورها على جمهورها بعد فترة من الغياب، قائلة: "أنا سعيدة.. وبطمن جمهوري أنا بخير، وبصحة جيدة"، مشيرة إلى أن جمهورها عزيز وغال عليها.





وأشارت "الصغيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنها تقضي يومها في سماع الموسيقى وخاصة أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، معقبة: "أنا محظوظة أني تخرجت من جامعتي أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب".



