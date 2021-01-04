برشلونة يحقق فوزا صعبا على حساب هويسكا في الدوري الإسباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
ألقى برشلونة بكبوته في العام المنقضي خلف ظهره ، وقدم الفريق عرضا قويا مع بداية مسيرته في 2021 لكنه اكتفى بهدف وحيد فاز به على مضيفه هويسكا يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتغلب أتلتيكو مدريد على النيران الصديقة وأفلت من كمين مضيفه ديبورتيفو ألافيس ليواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني بفوز ثمين ومتأخر 2 - 1 في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على إلتشي 1 - صفر وإيبار على غرناطة 2 - صفر وتعادل ريال سوسييداد مع أوساسونا 1 - 1 .


وعاد برشلونة لتقديم عروضه القوية مع بداية مسيرته في العام الجديد لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من مضيفه هويسكا الذي نجح في الصمود كثيرا أمام الهيمنة التامة للضيف الكتالوني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ، وتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وحسم برشلونة المباراة بهدف نظيف سجله الهولندي فرنكي دي يونغ في الدقيقة 27 لكن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوزه بنتيجة كبيرة للغاية كما تصدى دفاع وحارس مرمى هويسكا للعديد من الفرص الخطيرة.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ ربع ساعة

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى الصيف

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

11:59 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى