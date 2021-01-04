رونالدو يقود يوفنتوس لعبور عقبة أودينيزي في الدوري الإيطالي

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
وكالات
أحرز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه يوفنتوس للفوز 4 - 1 على ضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب البطولة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام نابولي.


من جانبه، توقف رصيد أودينيزي، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار بالمسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ويمتلك لقاء مؤجلا أيضا.

وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 31، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيدريكو كييزا في الدقيقة 50.

وواصل رونالدو إبداعه، عقب تسجيله الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 70، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، بعدما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتسجيله 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

في المقابل، أحرز الهولندي مارفين زيجيلار هدف الشرف لأودينيزي في الدقيقة 90، فيما تكفل باولو ديبالا بإحراز الهدف الرابع ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، صالح يوفنتوس جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام ضيفه فيورنتينا، في لقائه الأخير بالبطولة قبل توقفها بسبب أعياد الميلاد (كريسماس)، كما اكتسب كثيرا من الثقة قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه ميلان (المتصدر) في مباراته القادمة بالمسابقة يوم الأربعاء المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ ربع ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى الصيف

منذ ربع ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير الونش من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى