أحمد الشيخ : مجرد التدريب في النادي الأهلي يزيد من قيمة أي لاعب في العالم









علق أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، على إنضمامه إلى النادي الاهلي وعدم الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.





وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "النادي الأهلي كبير للغاية وشرف لأي لاعب الإنضمام لصفوفه".



