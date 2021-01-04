أحمد الشيخ: تواجدي ضيفا في برنامج "نمبر وان" كان منذ 7 أشهر

أحمد الشيخ: تواجدي ضيفا في برنامج "نمبر وان" كان منذ 7 أشهر
الإثنين 04/يناير/2021 - 12:01 ص
علي نبوي
كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مفاجأة قوية فيما يخص ظهوره ضيفا في برنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين المذاع عبر قناة النهار.
وأكد الشيخ بأن الحلقة المذاعة حاليا على قناة النهار وعبر البرنامج كانت مسجلة منذ فترة طويلة.
وكتب لاعب بيراميدز عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام "الحلقة دي مسجلة تم تصويرها في شهر مايو الماضي".
وكان الشيخ قد انتقل لصفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعدما تم فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.