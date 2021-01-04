أحمد الشيخ: تواجدي ضيفا في برنامج "نمبر وان" كان منذ 7 أشهر

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
 


كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مفاجأة قوية فيما يخص ظهوره ضيفا في برنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين المذاع عبر قناة النهار.

وأكد الشيخ بأن الحلقة المذاعة حاليا على قناة النهار وعبر البرنامج كانت مسجلة منذ فترة طويلة.

وكتب لاعب بيراميدز عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام "الحلقة دي مسجلة تم تصويرها في شهر مايو الماضي".

وكان الشيخ قد انتقل لصفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعدما تم فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

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