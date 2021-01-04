أحمد موسى: "قطر بتقوم إثيوبيا على مصر" (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشاركة حاكم قطر في القمة الخليجية لن يكون له أي قرار، إنما القرار والكلمة للأتراك.

وتابع خلال تقديم برنامج عل«ى مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العالم كله يطارد قطر ونظامها المطلوب دوليًا لدعمه الدائم للإرهاب.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام القطري لديه مكتب سياسي لحركة طالبان الأفغانية، المصنفة الأولى عالميا في مجال الإرهاب.

ولفت أحمد موسى إلى أن الجانب القطري يتحدث عن إثيوبيا وكأنها دولة عربية من أجل أن "يقومها"، ضد مصر كما يفعل مع إيطاليا منذ سنوات.

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