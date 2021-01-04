خبير: الاقتصاد المصري نقطة مضيئة في إفريقيا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري نقطة مضيئة في إفريقيا وفقًا لتصنيف المؤسسات الأجنبية، خاصة أن مصر استطاعت أن تجذب 9 مليار دولار من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة لأفريقيا التي قدرت بـ45 مليار دولار.





وتابع "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الحكومة المصرية توسعت في زيادة الإنتاج لتوفير كافة السلع خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهذا الأمر لم يؤدي إلى الشعور بأي عجز في سلعة او منتج.



