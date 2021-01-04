نبيلة مكرم تكشف أبرز الانتقادات منذ توليها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أبرز الانتقادات التي تعرضت لها منذ توليها لمسئولية وزارة الهجرة.

وقالت "مكرم" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الانتقاد الأول كان بسبب ما قمت بارتدائه أثناء تأدية قسم تولي الوزارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "البعض رأى أن ارتدائي نصف كم أثناء أداء القسم هو أمر غير ملائم، والمرة الثانية التي تعرضت فيها إلى الانتقاد كانت بسبب قيامي بتقبيل يد البابا تواضروس أثناء حضور أحد قداسات عيد الميلاد المجيد".

وتابعت "تقبيلي لقداسة البابا تواضروس هو أمر تلقائي ومن ضمن واجبات الديانة القبطية، وأنا أحترم البابا كثيرًا وتربطني به علاقة طيبة".

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