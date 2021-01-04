محافظ سوهاج: التزام كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن أهل المحافظة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 70 إصابة فقط بكورونا في سوهاج إلى جانب 24 حالة في العزل المنزلي، و2 من أبناء سوهاج في مستشفى عزل خارج المحافظة.

في الهواء الطلق

وأكد على أن المواطنين في سوهاج مهتمين بالإجراءات الاحترازية حتى أنهم يرتدون الكمامات في الهواء الطلق بالشوارع.

واختتم محافظ سوهاج، أن سوهاج تدخل بنصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة، وأن المبادرة تشمل 7 مراكز بالمحافظة.

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