مدير جمعية نجريج يكشف دور محمد صلاح للتخفيف على مرضى كورونا (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، عن أن النجم الدولي محمد صلاح أنشأ المؤسسة وأشهرها في 2017، وهذه المؤسسة لرعاية الأيتام والأرامل والمسنين والمرضى والمساعدات الشهرية، لافتا إلى أن عدد الحالات وصل إلى 400 أو 500 حالة.

وأشار حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، إلى أن محمد صلاح وأسرته حاولوا تقديم المساعدة في مؤسسة نجريج بأنابيب الأكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في القرية.

وتابع: "محمد صلاح تبرع بتركيب تانك أكسجين كامل في مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية لتزويد المستشفى بالأكسجين"، إضافة إلى بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة وتسليمها بكل محتوياتها، كما قام بإنشاء وحدة إسعاف قام ببنائها وسلمها لهيئة الإسعاف بالغربية، وختاما التبرع بحوالي 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد تعرضه للانفجار.

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