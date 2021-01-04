عضو فريق أكسفورد: جرعة واحدة تعطي حماية تصل لـ60%

قال الدكتور أحمد سالمان، العضو بفريق أكسفورد للقاح كورونا، تعليقًا على إقرار بريطانيا واعتمادها للقاح استرازينيكا، إن اللقاح حصل على موافقة طوارئ، ليتم متابعته في مرحلة ما بعد التجارب السريرية لرصد أي أعراض لم تظهر في مرحلة التجارب السريرية.





وتابع "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر تطبيق "زووم "، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، قائلًا:"اللقاح سيبدأ إستخدامه خلال 12 ساعة رسميًا في مستشفيات إنجلترا ثم التوسع تدريجيًا بواقع 2 مليون جرعة أسبوعية.





وحول النقاشات المستمرة حول اللقاحات المطروحة ومدى الفترة الزمنية المحصورة بين تناول الجرعتين ونسب الحماية في كليهما قال: "ماثبتته التجارب السريرية في لقاح أكسفورد، أن جرعة واحدة تمنح حماية عقب أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تناولها بنسب حماية قد تصل إلى 60% وإذا أردنا رفع معدل الحماية لتزيد عن 70-90% لابد من أخذ الجرعة الثانية ".





وأشار إلى الفترة الزمنية بين الجرعتين أربعة اسابيع مستطردًا: "بعض المجموعات التي جرى تجريب تناول الجرعات عليها في فترات زمنية مختلفة، لم يثبت وجود فارق كبير في إستخدام الجرعتين في مدة أربعة أسابيع، وهذا سبب قرار بريطانيا لإرجاء الجرعة الثانية لمدة ثلاثة اشهر وذلك، لكون جرعة واحدة ستمنح حماية فعالة قد لاتصل إلى 70% لكن على الاقل في تقليص الاعراض الشديدة، بما يخفف الضغط على النظام الصحي وهذا مهم جدًا والاكثر حكمة ".