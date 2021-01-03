عمرو أديب يكشف توقعه لـ سبب أزمة مستشفى الحسينية (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن استهلاك الأكسجين في مصر زاد الفترة الماضية، معلقا: "اسألوا كوبري ستانلي، وعيد ميلاد كارفور".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك متاجرة في أسطوانات الأكسجين، مضيفا: "في ناس بتاجر في دم الشعب.. وبطالب الدولة تضرب بيد من حديد"، لافتا إلى أن الدولة قادرة على التحكم في ملف الأكسجين.

وتوقع أن سبب أزمة مستشفى الحسينية ليس نقص الأكسجين، ولكن السبب حدوث خطأ تقني، لافتا إلى أن التحقيقات ستكشف الأمر. 

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