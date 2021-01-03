عمرو أديب يكشف توقعه لـ سبب أزمة مستشفى الحسينية (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استهلاك الأكسجين في مصر زاد الفترة الماضية، معلقا: "اسألوا كوبري ستانلي، وعيد ميلاد كارفور".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك متاجرة في أسطوانات الأكسجين، مضيفا: "في ناس بتاجر في دم الشعب.. وبطالب الدولة تضرب بيد من حديد"، لافتا إلى أن الدولة قادرة على التحكم في ملف الأكسجين.



