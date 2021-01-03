الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
على خلاف

استقر مسؤولو الزمالك على سعر بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية إذا ما تلقى عرضا للإحتراف الخارجي.

 

سعر بيع مصطفى محمد في الزمالك

 

حدد مسؤولو الزمالك مبلغ 6 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

واتفق مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، مع مصطفى محمد على تأجيل ملف الاحتراف الخارجي إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

 

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد عرضا للاحتراف الخارجي عبر بوابة سانت اتيان الفرنسي في يناير الجاري إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا رحيل الاعب.

 

ويعد مصطفى محمد أحد أهم الاعبين في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، وكذلك منتخب مصر حيث يعتبر المهاجم الأساسي للفراعنة.

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