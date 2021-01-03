ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى الصيف

يسعي ريال مدريد الإسباني لحسم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب ريال مدريد فى ضم النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجوم المرينجى خلال الموسم القادم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع محمد صلاح الذي يرغب فى خوض تحدي جديد بعد 4 مواسم فى نجاح مع ليفربول وتوج هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج مرتين.

ويذكر أن محمد صلاح قد صرح خلال الأيام الماضية عن اهتمام قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بضمه مؤكدًا أن ذلك الأمر يعود فيه القرار للنادي الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح فريقه ليفربول اليوم أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج ويسعي لتسجيل أهداف للانفراد أكثر بصدارة الترتيب بعدما سجل 13 هدف هذا الموسم حتي الأن