نبيلة مكرم: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في الأعياد يضيف سعادة في قلوبنا

الأحد 03/يناير/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشادت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية منذ توليه الرئاسة.

وقالت "نبيلة" في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في الأعياد يسعد الحضور ويضيف بهجة وسعادة في قلوبنا، أنت لا تتخيل الشعور داخل الكاتدرائية والسيدات تطلق الزغاريط ومدى الحب المتبادل بين الرئيس والحضور".

وأضافت "أكون سعيدة بحضور الوزراء لقداس الأعياد وعلاقتي بأعضاء الحكومة ودية للغاية، وهم دائمًا ما يحرصون على تذكيري بالصيام وأنا دائمًا ما أذكرهم بدوري في شهر رمضان".

وتابعت "قبل الوزارة كنت حريصة على زيارات التهنية في عيد الميلاد المجيد، والخروج في أول أيام العيد مع الأصدقاء ولكن هذا اختلف بعد الوزراء، ولكن حريصة على حضور القداس مع البابا تواضروس".

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