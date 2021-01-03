المستلزمات الطبية: "اللي عنده أنبوبة أكسجين ووالده توفى.. يتبرع بيها"

الأحد 03/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد مستشفى تحصل على ترخيص إنشاء بدون أن يكون لديها شبكة غازات متكاملة، ولا يوجد ما يسمى مشكلة في توليد الإكسجين.

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنمصر لديها 30 شركة كبرى لتوليد الغازات، موضحا أن التحقيقات في واقعة مستشفى الحسينية هى من ستوضح هل ما حدث في المستشفى سببه خطا في نظام المستشفى أو خطأ في ملىء خزانات الأكسجين.

وكشف أن سعر أنبوبة الأكسجين زاد خلال جائحة كورونا من 2800 جنيه ووصل سعرها من 3600 إلى 4 آلاف جنيه بسبب قوى العرض والطلب، معتبرا أننا نفتقد ثقافة التعامل مع جائحة كورونا، حيث لا يجب أن نرتدي الكمامة إلا في الأماكن المزدحمة فقط حتى لا نضر الرئة.

ونفى ما يتردد عن نقص إسطوانات الاكسجين، قائلا: "في 200 محل لبيع الإسطوانات في سبرا والقصر العيني، واللي عنده أنبوبة ووالده توفاه الله يتبرع بيها".

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