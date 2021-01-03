الزمالك يحسم مصير الونش من الرحيل
حسم مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز مصير المدافع الدولي محمود حمدي الونش من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.
رحيل محمود حمدي الونش عن الزمالك
وكان محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي
الزمالك قد تلقى عرضًا للإحتراف في فريق أهلى جدة السعودي، خلال الفترة الجارية من
الميركاتو الشتوي.
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي الأخير
رفضوا رحيل محمود حمدى الونش عن صفوف الأبيض في يناير الجاري.
وأكد المصدر أن مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة
أيمن يونس، رفضوا بشكل قاطع رحيل رحيل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول
بالنادي الأبيض لحاجة الفريق لخدماته في الموسم الحالي.
وأتم المصدر مشيرا إلى أن محمود حمدي الونش المدافع الدولي
لمنتخب مصر يعتبر من الركائز المهمة والأساسية بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
موضحا أن مسؤولي القلعة البيضاء طلبوا من الاعب غلق باب الاحتراف.