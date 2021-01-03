الزمالك يحسم مصير الونش من الرحيل

الأحد 03/يناير/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
على خلاف

حسم مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز مصير المدافع الدولي محمود حمدي الونش من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

 

رحيل محمود حمدي الونش عن الزمالك

 

وكان محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تلقى عرضًا للإحتراف في فريق أهلى جدة السعودي، خلال الفترة الجارية من الميركاتو الشتوي.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي الأخير رفضوا رحيل محمود حمدى الونش عن صفوف الأبيض في يناير الجاري.

 

وأكد المصدر أن مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، رفضوا بشكل قاطع رحيل رحيل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لحاجة الفريق لخدماته في الموسم الحالي.

 

وأتم المصدر مشيرا إلى أن محمود حمدي الونش المدافع الدولي لمنتخب مصر يعتبر من الركائز المهمة والأساسية بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موضحا أن مسؤولي القلعة البيضاء طلبوا من الاعب غلق باب الاحتراف.

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