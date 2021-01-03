السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن طقوسها في عيد الميلاد المجيد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن طقوسها خلال عيد الميلاد المجيد.

وقالت "نبيلة" في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "حياتنا تغيرت بسبب فيروس كورونا، ولكن سنحتفل بالعيد ولكن بطقوس مختلفة هذا العام".

وأضافت "ليلة العيد مهمة بعد حضور القداس الإلهي في منتصف الليل، وبيكون فيه تجمع للأسرة كلها بعد صيام طويل الاتصالات الهاتفية مع الأسرة والجيران واتصالات من الخارج".

وتابعت "والدتي وحاتي أول من أهنئهم بالعيد، وبنتظر اتصال من ابني رامي من الولايات المتحدة الأمريكية، ودائمًا أحرص على تبادل التهاني مع الأصدقاء والأقارب والقيام بالزيارات في عيد الميلاد".

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