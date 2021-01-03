عمرو أديب: المتاجرة في إسطوانات الأكسجين "كُفر"

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علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة مستشفى الحسينية، مشيرا إلى ان الموقف مؤلم جدا، مضيفا: "اللي حصل هزنا كلنا ولا مجال لتبريره، ومحدش هيدافع عن حاجة"، معتبرا ما حدث مأساة..



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة امر لا يحدث في دول العالم وهو التجارة في إسطوانات الأكسجين، معقبا: "ده كفر.. في ناس بتلم أنابيب الأكسجين وبترفع سعرها، وفي ناس ماتت لهذا السبب".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، منفعلا، "في سوق سوداء في نفس الناس.. إنتم بتخبوا أكسجين، ده اللي بيحصل بقاله 10 أيام ومصر كلها عارفة"، منوها بأن استهلاك المستشفيات للأكسجين الفترة الماضية ارتفع بسبب وضع فيروس كورونا.

