رفضت جميع الموانئ استقبلها.. أسامة ربيع يكشف سبب استقبال السفينة الموبوءة (فيديو)

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك لجنة تحدد تسعير مرور السفن من قناة السويس وفقًا لمقتضيات الظروف الدولية، مشيرًا إلى أن القناة قامت بتثبيت أسعار مرور القناة بعد اجتماع لجنة التسعير، خاصة أن ازمة كورونا ما زالت مستمرة، وهذا من شأنه أن يعطي ثقة للعملاء بأن القناة تقف بجانبهم، وتشعر بتأثرهم بالازمة



وتابع"ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة للكشف عن أي إصابات بالسفن المارة من القناة، قبل صعود المرشد على ظهر السفينة..



ولفت إلى أن هناك سفينة ايطالية كانت بها 62 حالة مصابة بالكورونا، ولذلك تم إرشاد السفينة عن بعد، وهذا لأول مرة يحدث، مشيرًا إلى أن جميع الموانئ رفضت استقبال هذه السفينة الموبوءة، ومصر لم ترفض استقبال هذه السفينة للأسباب إنسانية وتم إرشاد السفينة عن بعد، وهذا الامر قوبل بإشادة عالمية.

