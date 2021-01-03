غزل شبين يعود للمران الجماعي استعداداً لمواجهة ميت خاقان بالقسم الثالث

الأحد 03/يناير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يعود الفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين لخوض التدريباتة الجماعية في الثانية والنصف من عصر اليوم الإثنين، عقب الحصول على راحه 24 ساعة، استعداداً لمواجهة فريق ميت خاقان السبت المقبل - 9 يناير - بالجولة السابعة للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

وقال شريف رضا المدير الفني للغزل أن فريقة يأمل في عودة الإنتصارات خلال المرحلة المقبلة، للمنافسة على التأهل للقسم الثاني.

وأشار أن جميع اللاعبين في حالة جيدة، استعداداً للقاء القادم، الذي سيقام بملعب ميت خاقان.

وكان الغزل قد تعادل مؤخرا مع ديرب نجم بهدف لمثلة، بعدما كان متقدماً لهدف دون مقابل.

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