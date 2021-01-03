محافظ الفيوم: غلق 9 مراكز دروس خصوصية و12 مقهى يقدم شيشة (فيديو)

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أكد الدكتور الأنصاري، محافظ الفيوم، رصد اهتمام كبير من المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ابتداء من اليوم.



وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، "استنفار كامل من رؤساء الأحياء لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمشهد اليوم مختلف، وهناك التزام كبير من المواطنين"، مشيرا إلى 9 مراكز دروس خصوصية، و12 مقهى يقدم الشيشة بالقرى.



وأكد متابعة نسبة الأكسجين المتوافرة بالمستشفيات باستمرار، كي لا تنخفض عن 50%.

