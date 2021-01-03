رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الأرثوذكسية: 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعهم الفترة الاخيرة

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قال الانبا بيمن، رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الارثوذكسية، وأسقف قوص ونقادة، إن الكنائس التي تم تقنين أوضاعها خلال الفترة الأخيرة هي قائمة بالفعل وفقًا لشروط القانون رقم 80 لسنة 2016، وجرى تقنين أوضاعها، من أجل متطلباتها الجديدة سواء التوزيع أو هدم وإعادة البناء، أو إضافة منشاة أخرى بها، ومن ثم تخضع للوضع القانوني الصحيح والادارة الهندسية وينطبق عليها قانون المنشئات رقم 80 لسنة 2016 "



وأكد "بيمن"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " زووم "، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أن هناك نحو 1800 كنيسة تم تقنين أوضاعها تضم 1080 كنيسة، ونحو 720 مبنى تابع للكنيسة تشمل نحو 620 كنيسة للطائفة الارثوذكسية والباقي موزع بين بقية الطوائف "



وفي رسالته للمشككين في قانون تقنين الكنائس قال: "إما مش فاهمين أو عاملين نفسهم مش فاهمين.. والقانون وضع شروط رائعة منها وأهمها سلامة المنشأة ذاتها، ومن ثم عند دراسة كنيسة يتم مراجعة أوضاعها الانشائية، ويتم إتخاذ القرار المناسب إما بالترميم أو الهدم وإعادة البناء أو تراخيص جديدة، لكن تبقى السلامة الانشائية هي المستند الرئيسي لصدور قرار تقنينن وهذا سهل أماكن عمل كثيرة وانا شخصيًا في إبراشية نقادة وقوص لدي كنيستين حصلت على تقنين أوضاعهم دون بيروقراطية ".

