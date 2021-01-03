راموس يقترب من تجديد عقده مع الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد موقع دينفسا سينترال الإسباني بأن راموس وافق على تجديد عقده حتى 2023 كما أنه لم يمانع من تخفيض راتبه.

وأكد الموقع الإسباني أن راموس اشترط الحصول على مكافأة مالية قدرها 2 مليون يورو في حال خوضه 30 مباراة في الموسم الواحد وأنه هناك تفاؤل لدى ريال مدريد بشأن تجديد العقد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن سيرجيو راموس البالغ من العمر 34 عامًا يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 666 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 40 هدف آخرين.