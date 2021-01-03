راموس يقترب من تجديد عقده مع الملكي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد موقع دينفسا سينترال الإسباني بأن راموس وافق على تجديد عقده حتى 2023 كما أنه لم يمانع من تخفيض راتبه.

وأكد الموقع الإسباني أن راموس اشترط الحصول على مكافأة مالية قدرها 2 مليون يورو في حال خوضه 30 مباراة في الموسم الواحد وأنه هناك تفاؤل لدى ريال مدريد بشأن تجديد العقد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن سيرجيو راموس البالغ من العمر 34 عامًا يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 666 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 40 هدف آخرين.

أخبار تهمك

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ ساعة و 27 دقيقة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى