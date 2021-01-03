الأنبا بيمن: اجراء احتفالات عيد الميلاد بنسبة حضور 25% مع ارتداء الكمامات

الأحد 03/يناير/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الانبا بيمان، رئيس لجنة العلاقات بالكنيسة الارثوذكسية، وأسقف قوص ونقادة، إن قرار البابا تواضروس الخاص بإحتفالات عيد الميلاد، منح سلطة تفويض لكل إسقف أو مطران، لتحديد ماهية الاحتفال، وفقًا للوضع الوبائي لكل إبراشية.

وتابع "بيمان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " زووم "، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، قائلًا: "سنحتفل مع كافة التحفظات والتدابير الاحترازية بنسب حضور لن تزيد عن 25%، مع إرتداء الكمامات وفحص الوافدين، ووجهنا نصائح للشعب بعدم الحضور حال الشعور باي أعراض، وأن يكتفوا بمتابعة الاحتفالات عبر اشات التلفزة ".

وأكد أن الامر يختلف من منطقة لاخرى ومن كنيسة لاخرى أيضًا، مشيرًا إلى أنه أجرى لقاءات موسعة مع مجس الكنيسة، لمتابعة الاوضاع الصحية والوضع الوبائي على الارض عبر مجلس الكنيسة والخدام وادلى كل بدلوه وبالتالي سنحتفل لكن بتحفظ شديد ".

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