عمرو سعد: رواية "أولاد حارتنا" ستحول لخمس أجزاء أفلام وتنفذ في سنتين

الأحد 03/يناير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليها يضم أكثر من عمل للأديب الراحل، قائلا: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".


وكشف الفنان عمرو سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء، رافضا الاعلان عن تفاصيل المشروع.


واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا اولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى خمس اجزاء، وأنا مليش الحق اعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".

أخبار تهمك

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 8 ساعات

كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى