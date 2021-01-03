أحمد العوضي يوجه رسالة مفاجأة لجمهوره





وكتب "العوضي" قائلا: "قلل دايرة صحابك عشان البركة في القليل.. عشان كل ما هتقلل دايرة صحابك كل ما نسبة صدمتك في الناس تنعدم وتعيش مبسوط".





وأضاف قائلا: "لكن الرطرطه في الصحاب وقت الجد هتلاقي اللي حواليك هما اللي قلتلك عليهم فوق. نسمع الكلام بقى.. اعرف الدنيا كلها لكن دايرتك الاولي دي هي اللي هتبقالك".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار".



وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لجمهوره مفاجأة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".