وزير الاتصالات: لدينا 700 ألف مواطن يدخلون على منصة مصر الرقمية (فيديو)

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك حوالي 700 ألف مواطن يدخلون على منصة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن المنصة تتعاون مع وزارة التموين فيما يتعلق بكل الخدمات التموينية وتجديد البطاقات التموينية، فضلا عن حزمة متعلقة بخدمات القيادة والتراخيص بالتعاون مع وزارة الداخلية.





وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك مميزات على منصة مصر الرقمية الان تتعلق بتجديد تراخيص القيادة والمركبات، فضلا عن حزمة مميزات تتعلق بتوكيلات الشهر العقاري.



