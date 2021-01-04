أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
إستقر سعر الدولار اليوم الإثنين 4-1-2021 في البنوك المصرية ،  وسجل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 15.66 للبيع و15.79 للشراء.



وسجل سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.

 
وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

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