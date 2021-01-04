الإسكان: نسبة تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وصل إلى 98%

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، تفاصيل مستوى إنجاز العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن العمل يسير بقوة على مستوى كافة المباني والأحياء داخل العاصمة الإدارية.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن نسبة التنفيذ في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وصلت إلى 98%، لافتا إلى أن نقل الموظفين سيبدأ من الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن مستوى التنفيذ في البرج الأيقوني يسير بمستوى جيد، حيث تم تنفيذ 280 متر من إجمالي 385 متر.

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