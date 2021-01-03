محافظ كفر الشيخ: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بنسبة 90% (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأوضاع الصحية مستقرة في المحافظة، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين تجاوز الـ 90 % على آخر اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم المرور على البريد والبنوك والتأكيد على عدم تواجد أكبر من العدد المسموح به بالداخل.

وأشار إلى أنه أجرى جولات لمواقف النقل الجماعي لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا يوجد سيارة تخرج من الموقف إلا وكل الركاب حتى الأطفال يرتدون الكمامات.

ولفت إلى أنه يتم فرض إجراءات صارمة على المطاعم والكافيهات لمنع انتشار كورونا، وتم غلق منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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