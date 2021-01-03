شاهد.. صور من حفل محمد حماقي بالأهرامات

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شارك محمد حماقي، بعض الصور له من حفله بالأهرامات وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب "حماقي" تعليقا عليها قائلا: "الليلة التي ودعنا فيها سنة 2020"، وتم إذاعة الحفل عبر التطبيق الترفيهي "تيك توك".





يذكر أن المطرب محمد حماقي قد أعلن عن طرح ألبومه الجديد عام 2021، وذلك في الموسم الصيفي منه حيث تم تأجيله من الصيف الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.