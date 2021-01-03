شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة عمرو موسى

الأحد 03/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بالسيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، للاطمئنان على صحته، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته للسيد عمرو موسى بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، داعيا المولى عزوجل أن يعجل بشفاء جميع المصابين حول العالم وأن يحفظ أسرهم وذويهم.

من جانبه وجه عمرو موسى الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الكريمة، معربًا عن خالص تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر.

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