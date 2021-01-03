شريف رمزي يعلن تعافيه من فيروس كورونا





وكتب "رمزي" قائلا: "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".





يذكر أن شريف رمزي قد أعلن سابقا عن إصابته بكورونا قائلا: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

أعلن الفنان شريف رمزي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".