الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

نفى مصدر مسئول بنادى الإتحاد السكندرى ما تردد خلال بعض المواقع عن وجود أى إتجاه لدى لعودة عمار حمدى إلى الأهلى أو رزاق سيسيه إلى الزمالك خلال الإنتقالات الشتوية .

وأضاف المصدر أن اللاعبان مستمران مع الإتحاد السكندرى حتى نهاية إعارتهما التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى .

وأكد المصدر أنه لم يحدث أى اتصالات رسميه فى هذا الشأن .

واستأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى استعداداً لمباراة المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز .

ويأمل الجهاز الفنى فى اكتمال شفاء المدافع الجاميكى داميون لوى المصاب بالضامة وعودته للمشاركة فى المباريات .

وشارك الإيفوارى رزاق سيسيه كحارس مرمى فى جزء من التدريبات وتألق بشدة.





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 7 نقاط بينما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 9 نقاط .