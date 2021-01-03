الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

الأحد 03/يناير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

 

نفى مصدر مسئول بنادى الإتحاد السكندرى ما تردد خلال بعض المواقع عن وجود أى إتجاه لدى لعودة عمار حمدى إلى الأهلى أو رزاق سيسيه إلى الزمالك خلال الإنتقالات الشتوية .

 

وأضاف المصدر أن اللاعبان مستمران مع الإتحاد السكندرى حتى نهاية إعارتهما التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى .

 

وأكد المصدر أنه لم يحدث أى اتصالات رسميه فى هذا الشأن .

 

واستأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى استعداداً لمباراة المصرى المقرر لها فى الخامسة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز .

 

ويأمل الجهاز الفنى فى اكتمال شفاء المدافع الجاميكى داميون لوى المصاب بالضامة وعودته للمشاركة فى المباريات .

 

وشارك الإيفوارى  رزاق سيسيه كحارس مرمى فى جزء من التدريبات وتألق بشدة.


ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد  7 نقاط بينما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 9 نقاط .

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته

منذ ساعة و نصف

فرمان باتشيكو يحسم موقف مصطفى محمد من الاحتراف الخارجي

منذ أقل من ساعتين

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ ساعة الا ربع

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن آخر تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كريستيانو رونالدو يطلب نجم توتنهام في يوفنتوس

منذ 43 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

10:01 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى