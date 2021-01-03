ننشر مواعيد 3 جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد خلال يناير الجاري

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تعقد النقابة العامة للمحامين، 3 جلسات حلف يمين لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام؛ 10 و17 و24 يناير الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.



تعقد الجلسات بنادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، كما يمكن الحضور لكل من له رقم قيد بإدارة السجلات، وسيتم نشر الكشوف الخاصة بأسماء المحامين عبر الموقع الإلكتروني للنقابة غدًا.



وجاء ترتيب الجلسات كالتالي؛

أولا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 10 1 2021

نقابات: « القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ».

ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 17 1 2021

نقابات: «شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ حلوان ـ الإسماعيليةـ السويس ـ بورسعيد ـ دمياط ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناءـ مطروح ـ طنطاـ المنوفية ـ المحلة الكبرى ـ كفر الشيخ ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية».

ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 24 1 2021

نقابات: « شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ الفيوم ـ أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ البحر الأحمر ـ الوادي الجديد».



وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.



كما أصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة.