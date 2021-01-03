الإسكان: الدولة تقدم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل مدعومة بـ 50% من قيمتها

الأحد 03/يناير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أنهم يوفرون وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية مناسبة لكل الفئات الاجتماعية، حيث أنه من حق كل مواطن أن يعيش وفقا لدخله حياة كريمة.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأو تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للمواطنين، وسيستمر تسليم الوحدات على مدار الأربع شهور القادمة، معتبرا أن بدء تسليم الوحدات من الأخبار السعيدة، حيث أصبحت العاصمة الإدارية جاهزة للحياة.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 6 أحياء سكنية، والدولة تقدم الوحدة السكنية مدعومة بقيمة 50% لمحدودي الدخل..

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