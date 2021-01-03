البنك المركزي يمد العمل بمبادرتي الشركات المتعثرة 6 أشهر

الأحد 03/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية ومبادرة الشركات غير المنتظمة العاملة في قطاع السياحة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية يونيو 2021.

وأكد البنك المركزي، في خطاب دوري موجه للبنوك، حمل توقيع المحافظ طارق عامر، أنه في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات السالف ذكرها باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 على الآتي:

– بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة)، وكذا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، يتم مد فترة العمل بهما لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.

ودشن البنك المركزي المبادرة الخاصة بالعملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، في ديسمبر 2019، تم بموجبها حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم (فور الاتفاق على شروط السداد)، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

كما أصدر مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر، في يناير الماضي، وتم بموجبها أيضا حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك
شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.

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