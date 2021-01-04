متحدث صندوق "تحيا مصر": سنخصص دعما ماليا لتوفير لقاحات كورونا (فيديو)

أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن صندوق تحيا مصر يعمل منذ بداية جائحة كورونا ويوجد به قسم مفعل محور لمواجهة الكوارث والأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المسئولة في وزارة الصحة لتدبير الموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية والأفراد الأولى بالرعاية.





وأضاف محمد مختار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تكليف خاصة بصندوق بتوفير الموارد والدعم المالي للمساعدة فى توفير لقاحات كورونا للفئات الأولى بالرعاية وفق ما تحدده وزارة الصحة.



