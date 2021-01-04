متحدث صندوق "تحيا مصر": سنخصص دعما ماليا لتوفير لقاحات كورونا (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن صندوق تحيا مصر يعمل منذ بداية جائحة كورونا ويوجد به قسم مفعل محور لمواجهة الكوارث والأزمات بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المسئولة في وزارة الصحة لتدبير الموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالأطقم الطبية والأفراد الأولى بالرعاية.

وأضاف محمد مختار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تكليف خاصة بصندوق بتوفير الموارد والدعم المالي للمساعدة فى توفير لقاحات كورونا للفئات الأولى بالرعاية وفق ما تحدده وزارة الصحة. 

واستكمل: "وزارة الصحة الجهة الرسمية المنوط بها توفير اللقاح وتوزيعه وهى التى ستحدد الفئات الأولى بالرعاية وبناء عليه سنرصد الدعم المالى للقوائم الخاصة بمنح لقاحات كورونا".

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